«Камский механический завод» расширил в Набережных Челнах линейку автокомпонентов и внедрил полный цикл зубообработки. Новые изделия применяются в коробках передач, раздаточных коробках и редукторах ведущих мостов для грузовиков КАМАЗ поколения К5.

Общий объем инвестиций превысил 390 млн рублей. Из них 310 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности по специальной программе «Автокомпоненты».

За счет средств займа ФРП компания приобрела металлообрабатывающее оборудование с ЧПУ: станки для изготовления и обработки зубчатых колес, а также для заточки инструмента.Внедрение нового оборудования позволило КМЗ перейти к полному технологическому циклу производства и повысить эксплуатационные характеристики продукции. Ранее завод выполнял только токарную, фрезерную и сверлильную обработку, а операцию зубонарезания передавал сторонним предприятиям. Теперь в технологический процесс введена операция зубошлифования, обеспечившая улучшение точности и износостойкости деталей.

Завод наладил выпуск новых цилиндрических шестерен главной передачи, которые обеспечивают более плавный ход и сниженный уровень шума. После выхода на полную мощность совокупный объем производства составит 158,5 тыс. деталей ежегодно. Кроме того, компания повысила увеличивает выпуск валов, муфт и ведущих фланцев, что позволит полностью обеспечить главный конвейер КАМАЗа комплектующими для сборки автомобилей.Новые цилиндрические шестерни, валы, муфты и фланцы предназначены для всего модельного ряда грузовых автомобилей КАМАЗ, включая обновленные тягачи поколения К5, полноприводные автомобили повышенной проходимости, самосвалы и технику для эксплуатации в тяжелых условиях.При производстве изделий используется только отечественное сырье: заготовки в виде поковок поставляет «КАМАЗ». Уровень локализации составляет 100%.Ранее благодаря льготному займу ФРП предприятие организовало полный цикл выпуска шестерен главных передач мостов для грузовых автомобилей КАМАЗ поколения К3. Объем выпуска составляет 80 тыс. деталей в год, что позволяет обеспечить половину потребностей автозавода по этим компонентам. Инвестиции превысили 260 млн рублей. Из них 180 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 20 млн рублей — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Таким образом, завод последовательно наращивает выпуск сложных деталей для автомобилестроения, расширяя ассортимент.