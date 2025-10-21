«Компания машинных деталей Набережные Челны» («КМД НЧ») автоматизировала участок механической обработки. Это позволило увеличить производственные мощности по выпуску запчастей для подвесок и тормозных систем грузовых автомобилей и прицепной техники в 3,5 раза — до 38 тыс. изделий ежегодно.

Объем инвестиций составил 150 млн рублей. Из них в виде льготного займа по совместной программе «Проекты развития » 96,3 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 10,7 млн рублей — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Обновленные производственные мощности позволят изготавливать ежегодно до 6,7 тыс. башмаков балансира для автомобилей КАМАЗ. Кроме того, после выхода на проектную мощность планируется выпускать до 15,3 тыс. тормозных барабанов, до 8 тыс. ступиц колеса, до 4,9 тыс. задних и до 900 передних ступиц, предназначенных для автомобилей КАМАЗ, прицепной техники НЕФАЗ, «Тонар» и L1.

Компания продает продукцию на вторичном рынке автозапчастей через дилерскую сеть на территории России и стран СНГ.

По данным предприятия, доля импорта на российском рынке запчастей для подвесок и тормозных систем составляет около 50%. Благодаря увеличению производства «КМД НЧ» планирует нарастить свою долю на вторичном рынке в соответствующем сегменте с 5% до 19%, частично заместив импорт.

«Проведенная модернизация завода в современное высокотехнологичное производство, соответствующее международным стандартам, позволяет конкурировать с мировыми лидерами-производителями автокомпонентов. Она стала возможной благодаря финансированию от Фондов развития промышленности. Автоматизация процессов, сокращение ручного труда и, как следствие, повышение производительности позволят нам кратно нарастить выпуск автокомплектующих, а уход поставщиков из США и Европы — освободил нишу на рынке», — рассказал генеральный директор ООО «Компания машинных деталей Набережные Челны» Артем Дейнега.

Башмак балансира — это элемент балансирной подвески грузового автомобиля, который устанавливают на сдвоенные ведущие мосты, что повышает ходовые качества автотранспорта и эффективность работы задней подвески.

Тормозной барабан — элемент тормозной системы колёсных транспортных средств, полый металлический цилиндр, к внутренней или наружной поверхности которого во время торможения прижимаются тормозные колодки.

Ступица колеса — это деталь ходовой части автомобиля, которая соединяет колесо с подвеской и позволяет ему вращаться вокруг своей оси. Эта деталь обеспечивает колесам надежную опору во время движения, удерживает тормозной диск или барабан, а в случае с ведущими колесами она участвует в передаче крутящего момента.