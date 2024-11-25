Группа компаний «Медси» открыла новую клинику в Уфе

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ГК «Медси» открыла клинику первичного приема в Уфе. Объем инвестиций в проект превысил 180 млн руб., сообщили «МВ» в компании.

Многопрофильный медицинский центр под вывеской «ПроМедицина» занимает площадь в 1700 м2. Клиника рассчитана на 150 тыс. посещений в год и ведет прием взрослых и детей.

Медучреждение оснащено современным оборудованием, позволяющим проводить широкий спектр диагностических и лечебных процедур. Прием ведут более 75 врачей с большим опытом работы. Помощь пациентам доступна по направлениям: терапия, эндокринология, неврология, стоматология, оториноларингология, акушерство-гинекология, хирургия, нейрохирургия, онкология, урология, колопроктология, гастроэнтерология, педиатрия, кардиология, детская кардиология, дерматовенерология, офтальмология, пульмонология, ревматология, рефлексотерапия, функциональная диагностика, вакцинация, массаж, физиотерапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, рентгенология, эндоскопия.

Клиника в Уфе включена в единый контур оказания медицинской помощи. В случае необходимости пациенты будут направляться в стационары и клинико-диагностические центры «Медси» в Москве.

https://ufa.med...-kliniku-v-ufe/

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