В аэропорту Иркутска открыт новый терминал внутренних авиалиний

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Строительство терминала внутренних линий является одним из этапов реконструкции предприятия, которую необходимо провести по указу президента Российской Федерации «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области». Терминал представляет собой одноэтажный павильон площадью 2,6 тысячи кв.метров, включающий зоны прилёта, выдачи багажа и ожидания для трансферных пассажиров. Он призван разделить потоки прибывающих и вылетающих пассажиров, для улучшения комфорта граждан и облегчения нагрузки сотрудникам предприятия. В действующем терминале внутренних линий будут обслуживать только вылетающих пассажиров. В нем установят дополнительные стойки регистрации. Это позволит увеличить пропускную способность авиапредприятия. Стоимость строительства нового терминала внутренних линий составила 585 млн рублей. Этот объект необходим на то время, пока будет решаться вопрос с переносом действующего аэропорта. Его пассажиропоток в этом году ожидается на уровне 4 млн человек.

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