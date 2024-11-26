Птицефабрика в Астраханской области возобновила работу после многолетнего простоя

Осенью 2024 года в Астраханской области, в Икрянинском районе, возобновила работу птицефабрика «Бэровская». После многолетнего простоя предприятие снова начало выпуск продукции. Комплексное оснащение птицефабрики оборудованием выполнила компания SAGRADA.

Технологические решения для нового уровня эффективности

При возобновлении работы птицефабрики SAGRADA разработала индивидуальный проект оснащения, который включает современные технологии для автоматизации всех ключевых процессов.

Кормление и подача воды. Автоматизированные системы обеспечивают равномерное и точное распределение кормов и воды для каждой птицы. Это минимизирует человеческий фактор и снижает затраты.

Автоматизированные системы обеспечивают равномерное и точное распределение кормов и воды для каждой птицы. Это минимизирует человеческий фактор и снижает затраты. Управление микроклиматом. В птичнике установлена интеллектуальная система климат-контроля, поддерживающая оптимальную температуру, влажность и вентиляцию. Это гарантирует комфортное содержание птицы в любых погодных условиях.

В птичнике установлена интеллектуальная система климат-контроля, поддерживающая оптимальную температуру, влажность и вентиляцию. Это гарантирует комфортное содержание птицы в любых погодных условиях. Контроль состояния поголовья. Решения SAGRADA включают технологии для мониторинга процесса выращивания птицы, что позволяет вовремя выявлять любые отклонения и обеспечивать высокое качество продукции.

Cовременное технологическое оборудование SAGRADA обеспечивает оптимальные условия для выращивания птицы 24/7 без участия человека с возможностью удаленного контроля параметров микроклимата на телефоне.

Новый старт для региональной отрасли птицеводства

Птицефабрика «Бэровская» начала работу с одного цеха, рассчитанного на 20 тысяч цыплят. Сегодня предприятие уже запускает продажу своей продукции, включая мясо и субпродукты птицы. Использование современного оборудования от SAGRADA не только ускорило запуск производства, но и помогло фабрике выйти на новый уровень качества.

Возвращение птицефабрики «Бэровская» — это не только успех предприятия, но и значимый вклад в развитие сельского хозяйства Астраханской области.

В SAGRADA гордятся, что инновационные решения компании способствуют возрождению важных для региона предприятий. Специалисты компании не только поставляют оборудование, но и сопровождают клиентов на каждом этапе — от проектирования птичника для бройлеров до ввода объекта в эксплуатацию.

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