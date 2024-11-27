ТМХ сертифицировал двухэтажный вагон и тележку для фирменного поезда «Аврора»

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ входит в АО «ТМХ») получил сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» на усовершенствованный двухэтажный вагон с местами для сидения модели 61-4492 и пассажирскую вагонную тележку модели 68-4120.

Сертифицированный вагон модели 61-4492 в новом исполнении войдет в состав нового фирменного двухэтажного поезда «Аврора», который уже в этом году выйдет на маршрут и будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.Эта модель вагона была разработана с учетом повышенных требований к комфорту и безопасности пассажиров. Производство комплектующих для вагонов налажено в России.

В усовершенствованной конструкции вагона применены положительно зарекомендовавшие себя решения: информационные поездные магистрали механически разделены. Это означает, что служебное информирование вагона, предназначенное для взаимодействия систем контроля, диагностики и управления вагонов между собой и СКДУ всего состава и пассажирское, позволяющее получать информационный аудио-видео контент работают автономно.

Это обеспечивает более надежную защиту работоспособности всех систем подвижного состава от постороннего воздействия.В новых вагонах реализована возможность установки герметичного унифицированного межвагонного перехода (МВПУ), установлены входные подножки, оборудованные встроенными откидными рампами, а также применена аккумуляторная батарея повышенной ёмкости.В салонах появились багажный стеллаж, сенсорные мониторы в салоне, каждое пассажирское место оснащено индивидуальными розетками (220 В, USB, Type C).

© tmholding.ru

Вагоны модели 61-4492 эксплуатируются на российских железных дорогах с 2015 года и получают высокие оценки со стороны как пассажиров, так и экспертов. Первый состав, сформированный из таких вагонов, в 2015 году включен в Книгу рекордов России, как первый «круглогодично действующий регулярный поезд дальнего следования с самым большим количеством пассажирских мест».

Вагоны будут эксплуатироваться с пассажирскими тележками модели 68-4120 с увеличенной нагрузкой на ось — 19,5 т вместо прежних 18. Новая тележка с цилиндрическими пружинами в рессорном подвешивании создана конструкторами компании «ТМХ Инжиниринг» и построена на Тверском вагоностроительным заводе.В тележке применен торсионный стабилизатор нового типа, который обеспечивает вагону высокий уровень устойчивости, плавное прохождение кривых участков пути, а значит безопасность и комфорт для пассажиров.

Всего в 2024 году ТВЗ изготовит 25 вагонов модели 61-4492.02 (5 — I класса и 20 — II класса, по 60 и 104 пассажирских места соответственно). Кроме них, в состав поезда войдут еще купейные вагоны мод. 61-4465 со спальными местами (СВ), штабной вагон с местами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями модели 61-4472 и вагон-ресторан модели 61-4473. Из них будут сформированы два состава по 15 вагонов, общая вместимость каждого поезда — 1240 мест.Для всех вагонов нового поезда разработан индивидуальный дизайн с использованием изображений достопримечательностей двух городов отправления: Москвы — на первом этаже, Санкт-Петербурга — на втором. В качестве цветового решения для оформления салонов выбраны спокойные серый и светло-серый тона. Предусмотрен доступ к внутренней информационной сети через Wi-Fi. Большое количества розеток и USB-разъемов сделают поездку еще более комфортной.Экстерьер поезда будет отличаться от стандартного — в нем преобладает синий цвет.

Проект по созданию нового поезда реализуется Федеральной пассажирской компанией совместно с ТМХ. Возобновление рейсов «Авроры», которая соединяла две столицы в 1963-2010 годах, обусловлено растущим спросом на железнодорожные пассажирские перевозки и ростом требований пассажиров к комфорту в пути. Ожидается, что поезд выйдет на маршрут в декабре 2024 года.

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