Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,1%

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По данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 ноября 2024 года суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 54,6 тыс. тонн, что на 3,1% (+1,7 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Максимальные объемы реализации от 2 тыс. тонн достигнуты в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Воронежской и Кировской областях.

Средний надой молока от одной коровы за сутки в целом по стране составил 21,5 кг, что на 0,97 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Краснодарский и Ставропольский края, Курская, Калужская и Калининградская области. В этих регионах получено более 27 кг молока в расчете на одну корову.

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