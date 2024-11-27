© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

Один из самых крупных отечественных производителей продукции из мяса птицы существенно поднял производство продукции из утки. Этого ему удалось добиться за счет установке нового оборудования на своем предприятии в Ростовской области. Таким образом, группа компаний «Дамате» существенно расширила объемы производства утиного мяса в газовакуумной упаковке под брендом «Озерка». Причем сразу на 40 процентов.

За счет реализации программы модернизации оборудования удалось увеличить мощность производства продукции в газовакуумной упаковке на 90 тонн в месяц. Запуск нового оборудования предоставил возможность на предприятии по переработке утки в Ростовской области также расширить ассортимент продукции, которую выпускают под брендом «Озерка».

Андрей Седов, генеральный директор ГК «Дамате», подчеркнул, что в настоящее время все большим спросом пользуется продукция в газовакуумной упаковке. Для того чтобы нарастить такое производства, компания произвела установку новой машины. Она предназначена для того, чтобы упаковывать продукцию в газовакумную среду.

Упаковщик для этого строго соблюдает технологию. Продукция укладывается в лоток. Потом из нее удаляется воздух. И лишь после этого пакет должен наполняться специальным защитным газом. Упаковка потом взвешивается и маркируется на термопринтере. При упаковке исключается нарушение структуры продукта. Не выделяется влага. Продлевается срок хранения продукта.

За счет нового упаковщика удалось расширить ассортимент производимой продукции. В настоящее время предприятие выпускает четыре новых продукта под брендом «Озерка». Это утенок по-сицилийски, стейк филе миньон из утки, стрипсы из утенка в соусе «терияки», длинный стейк утенка.

По словам Андрея Седова, такой метод упаковки, безопасный и современный, позволяет сохранять высокое качество и потребительские свойства продукта. Мы говорим не только о внешнем виде, но и вкусе. Кроме того, таким образом удается сохранить все минералы и витамины. Компания постоянно занимается исследованием спроса потребителей на свою продукцию. Она регулярно улучшает производство так, чтобы оно полностью соответствовало запросам покупателей.

Константин Рачаловский, заместитель губернатора Ростовской области и региональный министр сельского хозяйства и продовольствия, в свою очередь отметил, что предприятия группы компаний «Дамате» внесли значительный вклад в общие показатели по производству мяса в регионе. Тем самым они смогли расширить как объемы производства, как и географию поставок.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈