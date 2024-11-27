Во Владимирской области открылся новый животноводческий комплекс на 780 голов КРС

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27 ноября ООО «Красное Заречье» ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Он ориентирован на производство молока и мяса.

Каждый из трёх новых корпуса предназначен для определённой возрастной категории животных. В корпусах размещены по 260 голов крупного рогатого скота стойлового содержания.

Общая сумма затрат на строительство и приобретение оборудования составила 390 млн. рублей. Подрядчиком стала компания ООО «Агротехимпорт».

Сельхозпредприятие является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции во Владимирской области. Имеет статус племенного репродуктора по разведению и содержанию крупного рогатого скота голштино-фризской породы.

Всего на предприятии 11 дворов — в том числе три новых. В хозяйстве содержится 2 168 головы крупного рогатого скота, в том числе 995 голов коров, увеличение поголовья идёт за счёт собственного воспроизводства.

Продуктивность дойного стада в 2023 году составила — 10 087кг (+627 кг к 2022 г.) — это один из наивысших показателей по Юрьев-Польскому району. По продуктивности ООО «Красное Заречье» из года в год занимает 2 место в районе. В прошлом году предприятие произвело свыше 9 тысяч тонн молока высшего качества.

© avo.ru

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