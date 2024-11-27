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На территории России открыто 2 новых нефтяных месторождения — в Оренбургской области и Республике Саха (Якутия).Об этом сообщает Минприроды РФ.

Месторождение им. А. Пушина

открыто на территории участка недр Чернояровский в Оренбургской области; запасы месторождения составляют 5,9 млн т нефти; лицензия на пользование недрами принадлежит компании Оренбургнефть (входит в Роснефть).

В 2023 г. Оренбургнефть открыла 1 нефтяное месторождение и 19 новых залежей в пределах существующих месторождений.Суммарный прирост извлекаемых запасов по итогам 2023 г. составил более 15,8 млн т нефти и 577 млн м³ природного газа.На начало 2024 г. в пределах лицензионных участков недр Оренбургнефти на госбалансе запасов числилось 111 месторождений углеводородного сырья.Крупнейшими из них являются Сорочинско-Никольское, Покровское, Родинское, Ольховское, Бобровское, Донецко-Сыртовское и месторождения Волостновской группы.Накопленная добыча Оренбургнефти превышает 465 млн т нефти и 36 млрд м3 газа.

Южно-Тигянское месторождение

открыто в пределах Западно-Анабарского участка недр в Якутии; объем запасов составляет 7,3 млн т нефти; лицензиат — Анабарнефтегаз (входит в частную Туймаада-нефть); срок окончания действия лицензии — 14 апреля 2033 г.

Западно-Анабарский участок недр расположен в арктической зоне Якутии, на побережье моря Лаптевых.Для любознательных напомним, что тектонически участок недр расположен в зоне Лено-Анабарского прогиба Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП).Нефть, предположительно имеется в средне-верхнекембрийских и перекрывающих пермских отложениях.Также перспективны рифейский, вендский и кембрийский комплексы.Есть и насыщенные битумами породы.Анабарская область — средняя по ресурсам углеводородов, газонефтеносная, с доминантой в венд-кембрийском комплексе.Ранее прогнозные запасы участка составляли 290 млн т нефти и 16,3 млрд м3 газа.

Напомним, что дочкой Туймаада-нефть также является компания Туймааданефтегаз, которой принадлежат лицензии на Мухтинский, Бирюкский, Хоптолохский и Кэдэргинский участки недр в Якутии.В январе 2023 г. Туймааданефтегаз открыла в пределах Мухтинского лицензионного участка недр крупное ГКМ — Мухтинское.Объем извлекаемых запасов природного газа составляет 34,8 млрд м3.Вблизи месторождения находятся магистральный газопровод Сила Сибири и нефтепровод ВСТО.

Ранее сообщалось, что на проведение геологоразведочных работ (ГРР) в Якутии в 3-летнем проекте бюджета РФ на 2025-2027 гг. планируется около 18 млрд руб.В 2023 г. республика получила статус пилотного региона по интенсивному наращиванию минерально-сырьевой базы в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды».Эта инициатива главы Якутии А. Николаева была поддержана президентом РФ В. Путиным.На сегодня территория Якутии в геологическом отношении изучена приблизительно на 24%.Всего по Республике Саха госбалансом полезных ископаемых по состоянию на 21 октября 2024 г. учитывается 3 273 месторождения полезных ископаемых по 63 видам минерального и углеводородного сырья.

За последние 5 лет в Якутии было открыто 10 новых месторождений углеводородов.Запасы природного газа увеличились на 247 млрд м3, а запасы нефти — на 90 млн т.Источник: https://neftega...article-content

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