В Поморье открыли месторождение йода

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Крупнейшее месторождение йода открыли в Архангельской области. Планируется запустить производства в сфере фармацевтики, косметологии, а также выпускать продукцию для ВПК.

В области создали территорию опережающего развития, назвали ее «Столица Севера», сейчас начинаем там несколько очень интересных проектов. Один из таких основных — это производство йода. В досанкционный период практически весь йод был импортируемым. Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше — по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе ВПК.

Проект по строительству предприятия полного цикла по производству кристаллического йода из йодных вод Северодвинского месторождения, расположенного на территории Приморского муниципального округа Архангельской области, реализует компания «Русский йод».

Уникальность месторождения заключается в том, что залежи йода здесь находятся на глубине чуть больше 100 м, хотя обычно глубины залегания достигают от километра и больше. Переработка йодсодержащих вод будет реализовываться по методу ионообмена. Эксплуатационные запасы подземных промышленных йодных вод Северодвинского месторождения составляют 15 тыс. кубометров йодсодержащей воды в сутки. Извлекаемые за 25 лет запасы йода составляют 3 тыс. тонн.

Добавим, что практически 90% всего объема йода в России импортируется из других стран. Славяно-Троицкое месторождение йодобромных вод в Крымском районе Краснодарского края — одно из трех крупнейших месторождений в мире — сейчас заброшено.

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