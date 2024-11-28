Первые троллейбусы «СИНАРА» прибыли в Екатеринбург

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Два низкопольных троллейбуса «СИНАРА-6254» доставлены в Екатеринбург в соответствии с контрактом, заключенным Торговым домом СТМ и Администрацией Екатеринбурга. Вторая партия троллейбусов поступит в конце ноября, остальные будут поставлены в город в декабре. Всего в рамках контракта компания поставит 50 машин.

Троллейбусы для Екатеринбурга окрашены в голубой цвет. В соответствии с контрактом, машина вмещает 90 человек и может проходить 20 километров без подключения к сети. В салонах предусмотрены USB-слоты для подзарядки мобильных устройств, системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, откидная аппарель для маломобильных групп населения.

Также в троллейбусах установлена система навигации ГЛОНАСС, климатические системы, анатомические сидения с антивандальным покрытием и автоматические системы пожаротушения. Машины обладают функцией книлинга для комфортной посадки-высадки пассажиров, а система рулевого управления — гидроусилителем, что существенно облегчает работу водителя и делает движение более плавным.

«У нас уже есть положительный опыт работы с эксплуатирующей организацией в Екатеринбурге. С 2023 года троллейбус „Синара“, ставший подарком городу к 300-летию, успешно работает на одном из маршрутов. За год эксплуатации он успешно подтвердил все заявленные технические характеристики и получил позитивные отклики от водителей и пассажиров. Надеемся, что после выхода на маршруты всей партии троллейбусов поездки по городу станут для екатеринбуржцев более комфортными. В свою очередь, мы как производитель будем оказывать эксплуатирующей организации оперативную консультационную и сервисную поддержку», — прокомментировал Сергей Шунин, генеральный директор «Синара — Городские Машины».

«Как и заявляли, Екатеринбург продолжает поэтапно обновлять подвижной состав городского общественного транспорта. Мы уделяем этому особое внимание. Низкопольные модели впервые появились на улицах уральской столицы в год ее 300-летия. Поставка очередной партии, на этот раз изготовленной на Урале, позволит обновить троллейбусный парк почти на 50%. Это очень важный шаг для всей транспортной системы. Новые троллейбусы обеспечат комфорт пассажирам, а увеличенный автономный ход позволит проезжать по тем участкам, где нет контактной сети», — подчеркнул Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Колесная техника производится на Челябинском заводе городского электрического транспорта (входит в «Синара — Городские Машины»). Якорный заказ предприятие выполняет для Челябинска в рамках реализации концессионного соглашения по модернизации троллейбусной сети. Помимо этого, троллейбусы «Синара» поставляются в Ярославль, Миасс, Калининград и Санкт-Петербург.

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