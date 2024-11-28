Завод по производству труб заработал в приморском Артеме

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В Артеме Приморского края запустили производство полимерных труб водоснабжения и водоотведения. Компания «Артемовский трубный завод» стала резидентом Свободного порта Владивосток. Ее производственный проект нацелен на повышение качества питьевой воды на Дальнем Востоке. Предприятие готовится выпускать до 3 тысяч тонн продукции в год.

В минЖКХ Приморья подчеркнули: чем больше в регионе будет компаний по производству трубной продукции, тем больше возможностей у коммунальных предприятий проводить ремонты сетей в срок, не боясь за срыв поставок материалов из-за пределов края.

«Нередко сдача тех или иных объектов затягивается из-за задержек поставок материалов. Наличие в регионе мощной производственной базы в разы упростит реализацию крупных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры и обеспечит надежными комплектующими и материалами компании отрасли», — обозначили в ведомстве.

Так, новое производство в Артеме выпускает полимерные трубы для водоснабжения, полимерные гофрированные трубы для водоотведения диаметром от 110 до 630 миллиметров, а также фасонные изделия — комплектующие для полимерных труб. Продукция имеет большой запас прочности и длительный жизненный цикл. Основные поставки продукции запланированы в Приморье и другие регионы Дальнего Востока.

По словам инвесторов, реализация проекта отвечает целям и задачам программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Показатели программы достигаются, в том числе, за счет ремонта эксплуатируемых инженерных сетей.

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