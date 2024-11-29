Открыт мост через реку Партизанская в Приморье

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В Партизанском округе открыли мост через реку Екатериновка. Проезд по нему доступен всем видам транспорта, длина мостового сооружения — 262 метра.

Прежний мост около 30 лет исправно служил автомобилистам. В 1989 году тайфун «Джуди» нанес ему тяжелые повреждения. Разрушительные потоки воды, грязи и камней, вызванные наводнением, затопившем значительную часть Приморского края, смыли среднюю секцию моста. Временное решение было найдено лишь в 1994 году, после тайфуна «Мелисса», тогда на поврежденные участки установили металлическую конструкцию. «Крепыш» держался до 2021 года.

В последние годы мост находился в аварийном состоянии, и его замена была лишь вопросом времени. Полностью его снесли в 2021 году, тогда же и начали работать над строительством нового — 300 метрового. А на время строительства создали временную объездную дорогу. Проезд по ней был медленным, неудобным и часто приводил к повреждению автомобилей.

29 ноября завершился основной этап строительных работ. Проезжая часть получила качественное асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены безопасные барьерные ограждения. По словам строителей, мост полностью соответствует всем требованиям безопасности и готов к эксплуатации.

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