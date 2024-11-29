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Автомобильный завод «Урал» представил газомоторный бортовой автомобиль семейства NEXT на межрегиональном форуме.

XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялся 26-27 ноября в Уфе. В рамках мероприятия была организована экспозиция крупногабаритной техники двух государств. На выставке был представлен газомоторный бортовой автомобиль «Урал NEXT» с краново-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-150N.

Более трех тысяч участников, представители 30 регионов России, 13 областей Казахстана стали участниками форума, в том числе главы нескольких субъектов РФ. 27 ноября президенты двух государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в пленарном заседании по видеосвязи.

В рамках панельных сессий прошли обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран.

© uralaz.ru

Экспозиция крупногабаритной техники была развернута напротив уфимского Дворца борьбы. На ней были представлены 18 единиц техники регионов России и Казахстана — включая трактора, сельскохозяйственные прицепы, зерносушилки, троллейбусы, снегоболотоходы, машины для работы в шахтах малого сечения, макси-квадроциклы.

Официальный представитель автомобильного завода «Урал» в Республике Татарстан — компания «Викинг» — представила вниманию участников международного форума крупнотоннажный грузовик повышенной проходимости семейства NEXT с двигателем Yuchai на природном газе — метане, с крановой установкой. Такая техника экономична, экологична и эффективна. Как сообщил исполнительный директор компании «Викинг» Альфред Гатиятов, посетители выставки проявили большой интерес к инновационному автомобилю и выразили готовность к сотрудничеству.

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