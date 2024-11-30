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Александр Петров 30 ноября 2024, 10:39 Судостроение и судоходство

ОСК спустила на воду старейшее пассажирское судно «Н.В. Гоголь»

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 © paluba.media

Центр судоремонта «Звездочка» ОСК после получения положительного заключения РКО спустил на воду старейший действующий в России пароход-колесник «Н.В. Гоголь».

Туристско-экскурсионное судно прошло плановый осмотр на твердом основании для предъявления Российскому классификационному обществу.

В ходе проверки была проведена оценка состояния подводной части корпуса парохода, колесного движителя, рулевого устройства, что по итоговым результатам позволит «Н.В. Гоголю» беспрепятственно начать навигацию следующего года.

В межнавигационный период у причальной стенки ЦС «Звездочка» на судне проведут плановый текущий ремонт и комплекс мероприятий для подготовки к навигации-2025.

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Источник: https://paluba.media/news/182710

пароход-колесник «Н.В. Гоголь», ОСК
  • Нет аватара Tcheluskin
    30.11.2412:12:12

    На сайте был репортаж об этом судне. Хорошо, что всё ещё поддерживают в строю.

    Отредактировано: Tcheluskin~12:13 30.11.24
    #1293191
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