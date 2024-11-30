ОСК спустила на воду старейшее пассажирское судно «Н.В. Гоголь»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Центр судоремонта «Звездочка» ОСК после получения положительного заключения РКО спустил на воду старейший действующий в России пароход-колесник «Н.В. Гоголь».
Туристско-экскурсионное судно прошло плановый осмотр на твердом основании для предъявления Российскому классификационному обществу.
В ходе проверки была проведена оценка состояния подводной части корпуса парохода, колесного движителя, рулевого устройства, что по итоговым результатам позволит «Н.В. Гоголю» беспрепятственно начать навигацию следующего года.
В межнавигационный период у причальной стенки ЦС «Звездочка» на судне проведут плановый текущий ремонт и комплекс мероприятий для подготовки к навигации-2025.
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