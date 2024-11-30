Оренбуржье в полном объеме выполнило мостовую программу 2024 года

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29 ноября — День мостов в России. В этот день в Оренбуржье завершены работы по реконструкции последнего из вводимых объектов 2024 года — моста через овраг Холодный в Оренбургском районе. Реконструкция сооружения, расположенного на 16 км межмуниципальной дороги Каргала — Зубаревка, велась с мая этого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодня здесь полностью заменены все мостовые конструкции, устроено полотно с деформационными швами, установлены новые барьерные заграждения, оборудован водоотвод.

На месте старого моста, возведенного в 1967 году, построено современное технологическое сооружение из железобетона длиной 34,1 м с двумя полосами для движения транспорта, способное выдерживать тяжеловесные автомобили массой до 100 т. Срок эксплуатации нового объекта — минимум 50 лет.

Это четырнадцатый объект, который приведен в нормативное техническое состояние в 2024 году по нацпроекту. Годовой план выполнен.

Мосты, приведенные к нормативу в 2024 году:

мост через овраг Кошкуль на 41 км автомобильной дороги Каменноозерное — Медногорск в Саракташском районе; мост через овраг Студенцы на 22 км автомобильной дороги Каменноозерное — Медногорск в Саракташском районе; мост через овраг Шишмали на 66 км автомобильной дороги Каменноозерное — Медногорск в Саракташском районе; мост через овраг Холодный на 16 км автомобильной дороги Каргала — Зубаревка в Оренбургском районе; мост через р. Казиташку на 5 км автомобильной дороги Гай — Орск в Гайском городском округе; мост через р. Большой Уран на 84 км автомобильной дороги Шарлык — Новосергиевка в Новосергиевском районе; мост через р. Большой Кинель на 25 км автомобильной дороги Бугуруслан — Старокутлумбетьево в Асекеевском районе; мост через ручей на 17 км автомобильной дороги Луговск — Ишалка в Красногвардейском районе; мост через р. Белую на 4 км автомобильной дороги Акбулак — Меловой завод в Акбулакском районе; мост через р. Каменку на 3 км автомобильной дороги Кваркено — Зеленодольск в Кваркенском районе; мост через р. Дёму на 1 км автомобильной дороги Дюсьметьево — Софиевка в Пономаревском районе; путепровод через ж/д пути на 77 км автомобильной дороги Ивановка — Сорочинск — Ташла в Сорочинском городском округе; путепровод через ж/д пути на 1 км автомобильной дороги Обход пос. Новосергиевка в Новосергиевском районе; путепровод через ж/д пути на 9 км автомобильной дороги Сакмара — Верхние Чебеньки в Сакмарском районе.

Еще два объекта, работы на которых начаты в этом году, сдадут в эксплуатацию в 2025 году. Третий объект — мост через реку Сакмару по пр. Братьев Коростелевых в г. Оренбурге будет завершен в 2026 году.

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