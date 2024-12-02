«Павловск неруд» получил тяговый агрегат НП1 № 112 в специальной комплектации

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НП1 № 112 стал пятым локомотивом НЭВЗа, работающим на этом комбинате, специализирующимся на добыче и производстве щебня на крупнейшем в Европе Шкурлатовском месторождении гранитов (Воронежская область). Его продукция — это высококачественный гранитный щебень, камень строительный, песок из отсевов дробления.

Первый локомотив — НП1 № 081 — был заказан НЭВЗу в ноябре 2017 года меньшей мощностью, чем в стандартной комплектации. Номинальная мощность обычного НП1 с 2 думпкарами составляет 7600 кВт с силой тяги 1050 кН. Для нужд «Павловск неруда» такие показатели избыточны. Согласно техническому заданию заказчика, оперативно была изготовлена однодумпкарная модификация НП1 номинальной мощностью 5200 кВт и силой тяги 700 кН.

НП1, созданный для ОАО «Павловск Неруд», состоит из двух тяговых единиц — электровозной секции и моторного думпкара. Кузов электровоза имеет центральную кабину, выполненную с учетом современных эргономических и эстетических требований и оборудованную системой кондиционирования.

Тяговые агрегаты НП1 выпускаются на НЭВЗе с 2004 года. Они эффективно работают в сложнейших климатических условиях и при повышенной запыленности на горно-обогатительных комбинатах и угольных разрезах России, Казахстана и Украины.

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