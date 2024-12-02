Новую школу на месте ветхого здания открыли в Новосибирске

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Завершено строительство школы № 57 по улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе Новосибирска. Проектная мощность школы составляет 825 учащихся.

Новое здание школы № 57 было возведено на месте старого, которое было построено ещё в 1939 году и в 2022 году демонтировано. Четырёхэтажное здание школы имеет два крыла, соединённые тёплыми переходами. Здесь построены просторные классы, оборудованные всем необходимым, большая столовая вместимостью около 400 человек, библиотека, актовый, тренажёрный, два спортивных зала, залы для занятия хореографией, музей, студия телевидения и звукозаписи. Территория школы благоустроена, установлены спортивные и игровые площадки.

Школа № 57 построена в рамках реализации Государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

Главный вход в здание расположен во внутреннем дворе и выполнен в витражных конструкциях с заполнением двухкамерным ударопрочным стеклопакетом. Вход оборудован пандусом для маломобильных учеников. Внутренний двор при нем функционально позволяет проводить организационные мероприятия, в каждом предусмотрены зоны тихого отдыха. Ограждения «французских окон» в коридорах и рекреациях выполнены высотой 1200 мм.

На первом этаже по проекту расположены помещения охраны, гардеробы, в том числе для маломобильных учеников, столовая с помещениями пищеблока, служебно-бытовые помещения, четыре кабинета начальных классов, кабинет технического моделирования, кабинет предшкольной подготовки, учебные кабинеты средней школы, мастерская по обработке дерева, кабинет робототехники, тренажёрный зал, медпункт.

На втором этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения, четыре кабинета начальных классов, два спортивных зала, кабинет группы продлённого дня, учебные кабинеты основной и старшей школы, в том числе кабинет радиомоделирования, актовый зал на 450 человек, зал ЛФК (хореографии), кабинеты логопеда и психолога.

Третий этаж занимают группа кабинетов начальной школы, аппаратная актового зала, два кабинета иностранного языка, учебные кабинеты основной и старшей школы, музей, библиотека с читальным залом на 75 человек, помещение книжных фондов.

На четвёртом этаже расположились кабинеты для административного персонала, конференц-зал, учительская, методический кабинет, кабинет социального педагога, учебные кабинеты основной и старшей школы, помещения студии телевидения и звукозаписи.

Для выполнения учебной программы по дисциплине «информатика» для учащихся 1-4 классов предусмотрен мобильный компьютерный класс — передвижная тележка-сейф, в которой хранятся персональные ноутбуки для учеников. Сейф оснащён зарядными устройствами для ноутбуков и центральной точкой доступа к сети «интернет». В каждом кабинете предусмотрено подключение мобильного компьютерного класса.

Для маломобильных учеников на каждом этаже проектом предусмотрены специальные санузлы.

Конструктивная схема нового здания школы — монолитный каркас с ограждающими конструкциями — многослойные наружные стены с лицевым слоем из кирпичной кладки, система фасадная теплоизоляционная композиционная с защитно-декоративным слоем по минераловатному утеплителю. Наружные стены выполнены из кирпичной кладки 250мм, с утеплением минераловатным утеплителем. Кровля плоская с внутренним водостоком. Перекрытия — монолитные, железобетонные.

https://gsn.nso.ru/news/1205

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