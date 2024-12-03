В Ярославской области открылась Погорелковская средняя школа © static.mk.ru

Средняя школа в селе Погорелки Рыбинского муниципального района наконец-то открыта для школьников. Сегодня, 2 декабря в новом школьном здании был первый учебный день.

Сроки сдачи школы сдвигались дважды. Она должна была открыться в 2023-м году. Потом срок перенесли на лето 2024 года, на сентябрь 2024 года. Учеников в сентябре сфотографировали на крыльце школы. Но не разрешили в ней учиться. Такие действия руководства школы породили скандал в соцсетях и как следствие — массу проверок со стороны прокуратуры и СУ СК. Дети продолжали учиться в Глебовской школе, которой более ста лет.

Строительство было непростым: подрядчику не хватало ресурсов, вносили изменения в проект, свою роль сыграли сбои с поставками оборудования. Объект находился на постоянном контроле. Велась и продолжится претензионная работа. Но главное, что школа открылась и приняла учеников. За парты сели более 100 ребят, которые до этого обучались в селе Глебово в деревянном здании.

В новой школе современные интерьеры, есть актовый зал, спортзал, библиотека, медкабинет, столовая и все для комфортной учебы.

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