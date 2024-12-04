Тюмень получила 225 современных автобусов

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29 ноября группа компаний «Современные транспортные технологии» и дилер «Тюменнефтеспецтранс» передали 225 новых автобусов Тюменскому пассажирскому автотранспортному предприятию № 1. Поставка состоялась в рамках программы Фонда национального благосостояния через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

Какие автобусы пополнили автопарк:

74 автобуса «CITYMAX 9» (37 дизельных и 37 на природном газе);

140 автобусов «ЛИАЗ 5292» (70 дизельных и 70 газовых);

11 дизельных автобусов «ЛИАЗ 6213».

Главные преимущества:

Мягкие кресла, система кондиционирования и климат-контроль.

Аппарели для маломобильных пассажиров, низкий пол и «книлинг» для удобной посадки.

Пневматические тормоза с ABS и блокировка движения при открытых дверях.

Регулируемая рулевая колонка и подогрев водительского кресла.

Бесконтактная оплата и датчики подсчёта пассажиров на каждой двери.

Особенности моделей:

CITYMAX 9. Автобус среднего класса с низким полом и широкими дверями, вмещающий до 84 пассажиров. Удобный салон без узких проходов, антивандальные сиденья и система «книлинг». Подходит для маршрутов средней загруженности.

ЛИАЗ 5292. Большой автобус на 115 пассажиров с газовой модификацией, запас хода — до 250 км. Просторный салон с креплениями для колясок, USB-разъёмами и системой видеонаблюдения и кондиционирования, подходит для городской среды.

ЛИАЗ 6213. Сочленённый автобус на 183 человека (46 сидячих мест) с низким полом и четырьмя широкими дверями. Мощная климатическая система, антивандальные элементы, аппарель и система «книлинг».

Новые автобусы улучшат транспортную доступность и сделают поездки комфортнее для всех категорий пассажиров.

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