Тюмень получила 225 современных автобусов

Тюмень получила 225 современных автобусовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
29 ноября группа компаний «Современные транспортные технологии» и дилер «Тюменнефтеспецтранс» передали 225 новых автобусов Тюменскому пассажирскому автотранспортному предприятию № 1. Поставка состоялась в рамках программы Фонда национального благосостояния через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).
Какие автобусы пополнили автопарк:
74 автобуса «CITYMAX 9» (37 дизельных и 37 на природном газе);
140 автобусов «ЛИАЗ 5292» (70 дизельных и 70 газовых);
11 дизельных автобусов «ЛИАЗ 6213».
Главные преимущества:
Мягкие кресла, система кондиционирования и климат-контроль.
Аппарели для маломобильных пассажиров, низкий пол и «книлинг» для удобной посадки.
Пневматические тормоза с ABS и блокировка движения при открытых дверях.
Регулируемая рулевая колонка и подогрев водительского кресла.
Бесконтактная оплата и датчики подсчёта пассажиров на каждой двери.
Особенности моделей:
CITYMAX 9. Автобус среднего класса с низким полом и широкими дверями, вмещающий до 84 пассажиров. Удобный салон без узких проходов, антивандальные сиденья и система «книлинг». Подходит для маршрутов средней загруженности.
ЛИАЗ 5292. Большой автобус на 115 пассажиров с газовой модификацией, запас хода — до 250 км. Просторный салон с креплениями для колясок, USB-разъёмами и системой видеонаблюдения и кондиционирования, подходит для городской среды.
ЛИАЗ 6213. Сочленённый автобус на 183 человека (46 сидячих мест) с низким полом и четырьмя широкими дверями. Мощная климатическая система, антивандальные элементы, аппарель и система «книлинг».
Новые автобусы улучшат транспортную доступность и сделают поездки комфортнее для всех категорий пассажиров.
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