Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) 18 ноября запустил продажи нового городского автобуса большого класса Citymax 12.
Низкопольная модель габаритной длиной 12 метров создана на новом унифицированном шасси, которое изначально спроектировано с учетом возможности установки различных двигателей. Первое время ее будут предлагать только в дизельной модификации, на подходе исполнение с мотором на сжатом метане и чисто электрический вариант.
В различных модификациях исполнения автобус может вмещать от 95 до 117 человек, а число мест для сидения варьируется от 20 до 35. Площадь низкого пола достигает рекордных 13,6 квадратных метра — лучший показатель в классе. Просторный проход между сиденьями и колесными арками, широкие дверные проемы (до 1340 мм) позволяют ускорить пассажирообмен и делают передвижение по салону максимально удобным, отмечается в пресс-релизе.
Благодаря большой площади остекления и специальным плафонам с рассеивателями салон получился светлым.
Широкая накопительная площадка упрощает посадку-высадку для маломобильных пассажиров и для мам с детскими колясками.
Система книлинг наклоняет автобус в сторону дверей на остановках, облегчая посадку и высадку. Двери в стандартной комплектации оснащены функцией антизащемления.
Рабочее место водителя сделано по модульному принципу и отличается широким диапазоном регулировок. Все необходимые органы управления (включая монитор) интегрированного типа. Комфортный микроклимат обеспечивает индивидуальная система кондиционирования. В качестве опции предлагаются мониторинг «слепых» зон, контроль за движением по полосе, датчик состояния водителя, адаптивное освещение с подсветкой поворотов, датчики света и дождя.
В пассажирской части салона устанавливаются мягкие антивандальные кресла, система климат-контроля, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутер.
Кресла и поручни закреплены на бортах кузова — это упрощает мытье пола.
Citymax 12 в базовой конфигурации оснащается турбодизелем ЯМЗ-53703 объемом 7,7 л, который развивает мощность 360 л.с. и крутящий момент 1500 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все подвески — с пневмобаллонами, передняя сделана независимой (впервые в классе больших автобусов в РФ).
Объем топливных баков — 310 литров, запас хода на одной полной заправке — 600 км.
Большая часть наружных элементов кузова отформована из композитов, которые обладают абсолютной стойкостью к коррозии.
Инвестиции в проект разработки и запуска производства нового автобуса составили 1,3 млрд рублей, 760 млн из которых — льготный заем от контролируемого Минпромторгом РФ Фонда развития промышленности.
Citymax 12 предлагается дилерами ЛиАЗа от 16,5 млн рублей.
