1 день назад 6401
artal Транспорт, спецтехника и логистика

Стартовали продажи новейшего российского автобуса

© s.auto.drom.ru

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) 18 ноября запустил продажи нового городского автобуса большого класса Citymax 12.

Низкопольная модель габаритной длиной 12 метров создана на новом унифицированном шасси, которое изначально спроектировано с учетом возможности установки различных двигателей. Первое время ее будут предлагать только в дизельной модификации, на подходе исполнение с мотором на сжатом метане и чисто электрический вариант.

В различных модификациях исполнения автобус может вмещать от 95 до 117 человек, а число мест для сидения варьируется от 20 до 35. Площадь низкого пола достигает рекордных 13,6 квадратных метра — лучший показатель в классе. Просторный проход между сиденьями и колесными арками, широкие дверные проемы (до 1340 мм) позволяют ускорить пассажирообмен и делают передвижение по салону максимально удобным, отмечается в пресс-релизе.

Благодаря большой площади остекления и специальным плафонам с рассеивателями салон получился светлым.

Широкая накопительная площадка упрощает посадку-высадку для маломобильных пассажиров и для мам с детскими колясками.

Система книлинг наклоняет автобус в сторону дверей на остановках, облегчая посадку и высадку. Двери в стандартной комплектации оснащены функцией антизащемления.

Рабочее место водителя сделано по модульному принципу и отличается широким диапазоном регулировок. Все необходимые органы управления (включая монитор) интегрированного типа. Комфортный микроклимат обеспечивает индивидуальная система кондиционирования. В качестве опции предлагаются мониторинг «слепых» зон, контроль за движением по полосе, датчик состояния водителя, адаптивное освещение с подсветкой поворотов, датчики света и дождя.

В пассажирской части салона устанавливаются мягкие антивандальные кресла, система климат-контроля, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутер.

Кресла и поручни закреплены на бортах кузова — это упрощает мытье пола.

Citymax 12 в базовой конфигурации оснащается турбодизелем ЯМЗ-53703 объемом 7,7 л, который развивает мощность 360 л.с. и крутящий момент 1500 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все подвески — с пневмобаллонами, передняя сделана независимой (впервые в классе больших автобусов в РФ).

Объем топливных баков — 310 литров, запас хода на одной полной заправке — 600 км.

Большая часть наружных элементов кузова отформована из композитов, которые обладают абсолютной стойкостью к коррозии.

Инвестиции в проект разработки и запуска производства нового автобуса составили 1,3 млрд рублей, 760 млн из которых — льготный заем от контролируемого Минпромторгом РФ Фонда развития промышленности.

Citymax 12 предлагается дилерами ЛиАЗа от 16,5 млн рублей.

© s.auto.drom.ru
© s.auto.drom.ru

Источник: news.drom.ru

Комментарии 4

  • Нет аватара termometrix19.11.25 17:56:50

    + Поздравляю! Желаю удачи!

    #1308789
  • Е.Юрий Е.Юрий19.11.25 20:12:19

    Красивый автобус — и внутри и снаружи.

    Отредактировано: Е.Юрий~20:12 19.11.25
    #1308797
  • Нет аватара alexm20.11.25 15:01:54

    Отличная новость, автобусов делаем много и разных. Хорошо, что двигатели ЯМЗ!!!
    Эх на легковушки бы еще …

    #1308830
  • Vadim Kurbatov Vadim Kurbatov21.11.25 04:05:04

    Мы — камазовцы, ездим на автобусах КАМАЗ, хотя исторически, до появления своих автобусов, город ездил именно на ЛиАЗах.
    Было бы не плохо, если бы традиция возродилась.
    А то… не хватает в Челнах автобусов. Даже своих, КАМАЗовских. Проблемы у нас с нородским транспортом…    

    Отредактировано: Vadim Kurbatov~04:08 21.11.25
    #1308852