Российские школьники завоевали 6 медалей 67-й Международной математической олимпиады
Российская сборная показала отличный результат на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая прошла в г. Шанхай (Китайская Народная Республика). Шесть участников, представлявших нашу страну, завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали.
Как отметил руководитель тренерского штаба и ресурсного центра дополнительного образования «Центр развития математического образования» Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, в этом году сборная впервые после перерыва в 5 лет участвовала очно, без ограничений и заняла 3-е командное место.
Также российскую сборную помогали готовить доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института (МФТИ) Назар Агаханов, доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников, педагог дополнительного образования Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Александр Кузнецов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Федор Петров и директор Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Максим Пратусевич.
67-я Международная математическая олимпиада проходила с 10 июля. Она объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Интеллектуальное состязание включало два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Подведены итоги 65-й Международной математической олимпиады. Российские шко...едагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.
- Команда Санкт-Петербургского университета заняла первое место на 31-й ...огромным отрывом одержал Максим Туревский, набравший 99 баллов из 100.
- Четыре золота и два серебра взяли российские школьники на 40-й ма...тели, в числе которых доцент кафедры математики МФТИ Павел Кожевников.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0