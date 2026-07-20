Российская сборная показала отличный результат на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая прошла в г. Шанхай (Китайская Народная Республика). Шесть участников, представлявших нашу страну, завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали.

Как отметил руководитель тренерского штаба и ресурсного центра дополнительного образования «Центр развития математического образования» Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, в этом году сборная впервые после перерыва в 5 лет участвовала очно, без ограничений и заняла 3-е командное место.

Также российскую сборную помогали готовить доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института (МФТИ) Назар Агаханов, доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников, педагог дополнительного образования Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Александр Кузнецов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Федор Петров и директор Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Максим Пратусевич.

67-я Международная математическая олимпиада проходила с 10 июля. Она объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Интеллектуальное состязание включало два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.