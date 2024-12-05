Полет астероида над Якутией прогнозировала система «Млечный путь» Рокосмосa

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Российская система обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь» смогла точно рассчитать время вхождения в атмосферу астероида C0WEPC5, сгоревшего во вторник в небе над Якутией. Об этом сообщает ТАСС .

«Прогноз по астероиду мы сделали с помощью этой системы — который у нас в Западной Сибири-то упал» — сказали в Рокосмосе.

Было отмечено, что система продвигается в рамках БРИКС. «С частными компаниями устанавливаем средства обнаружения в различных странах. Повышаем информативность. Идет работа».

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