Полет астероида над Якутией прогнозировала система «Млечный путь» Рокосмосa

Полет астероида над Якутией прогнозировала система «Млечный путь» РокосмосaСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российская система обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь» смогла точно рассчитать время вхождения в атмосферу астероида C0WEPC5, сгоревшего во вторник в небе над Якутией. Об этом сообщает ТАСС.
«Прогноз по астероиду мы сделали с помощью этой системы — который у нас в Западной Сибири-то упал» — сказали в Рокосмосе.
Было отмечено, что система продвигается в рамках БРИКС. «С частными компаниями устанавливаем средства обнаружения в различных странах. Повышаем информативность. Идет работа».
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Roman Wyrzykowski