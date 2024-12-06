В Тюмени открылся ледовый каток «Рубиновец»

Каток "Рубиновец" (фото автора)

Новый крытый ледовый каток «Рубиновец» на ул. Народной в Тюмени принял первых посетителей. Площадь катка составляет 4 тыс. кв. метров, размер поля — 58 на 28 метров. Пропускная способность — 200 человек. Предусмотрен прокат коньков для массовых катаний.Ообъект возводился в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования».

Каток "Рубиновец" (фото автора)

Каток "Рубиновец" (фото автора)

Крытый ледовый каток предназначен для проведения круглогодичных занятий на льду, в том числе для спортсменов-инвалидов.

Каток "Рубиновец" (фото автора)

Крытый ледовый каток — это не только арена для хоккеистов, конькобежцев, фигуристов. На его территории установили зимний корт, баскетбольную площадку со зрительскими трибунами, уличные тренажёры.

Каток "Рубиновец" (фото автора)

Каток "Рубиновец" (фото автора)

Каток "Рубиновец" (фото автора)

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