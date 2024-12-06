Компания «РусГидро» запустила в Якутии два автоматизированных гибридных энергокомплекса

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В селах Оймякон и Орто-Балаган в эксплуатацию ввели современные объекты локальной энергетики общей мощностью 1,9 МВт. Они построены с применением современных технологий на базе ВИЭ.

В составе каждого энергокомплекса дизельная электростанция, солнечная электростанция и система накопления энергии, объединенные единой автоматизированной системой управления.

Применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет сократить минимум на треть расход дорогостоящего и доставляемого по сложной транспортной схеме дизтоплива и снизить воздействие на окружающую среду.

Оймякон наиболее известен как один из «Полюсов холода» на Земле. По ряду параметров Оймяконская долина — наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население.

Официально признанный абсолютный минимум температуры воздуха был зарегистрирован Оймяконской метеорологической станцией 6 февраля 1933 года −67,7°С.

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