Троллейбусы «Адмирал» для Рязани

d-tatarinov 06 декабря 2024, 15:10 Транспорт, спецтехника и логистика
Троллейбусы «Адмирал» для РязаниСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Завершаем сборку партии троллейбусов «Адмирал» для Рязани.
В ближайшее время они уедут с «Энгельсского завода электрического транспорта».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://t.me/pc_transportsystems
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
d-tatarinov.livejournal.com