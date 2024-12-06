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d-tatarinov 06 декабря 2024, 15:10 Транспорт, спецтехника и логистика

Троллейбусы «Адмирал» для Рязани

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 © t.me

Завершаем сборку партии троллейбусов «Адмирал» для Рязани.

В ближайшее время они уедут с «Энгельсского завода электрического транспорта».

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Источник: https://t.me/pc_transportsystems

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