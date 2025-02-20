Первые трамваи «Львенок» поступили в Самару

© t.me

В Самаре состоялась торжественная передача региону первых односекционных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок». В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов, глава городского округа Самара Иван Носков и генеральный директор ТМХ, член Бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа.

Производство трамваев осуществляет Производственная компания «Транспортные системы» — стратегический партнер ТМХ в сфере производства городского электрического транспорта при поддержке «СберЛизинга». В рамках исполнения договора запланирована поставка 41 трамвайного вагона 71-911ЕМ «Львёнок» в 2025 году и еще 30 — в 2026 году. Первые четыре трамвая уже прибыли в Самару. Эксплуатацию нового подвижного состава будет осуществлять муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно-транспортное управление».

Программа обновления электротранспорта в Самарской области реализуется в рамках соглашения региона с ТМХ, подписанного на международной промышленной выставке «Иннопром» в 2024 году. Запланированы модернизация транспортной инфраструктуры, цифровизация и обновление парка подвижного состава.

Губернатор высоко оценил новые трамваи, которые вскоре выйдут на городские маршруты. Важно отметить, что Самарская область активно участвует в федеральных программах по развитию транспортной системы. В 2024 году завершена реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в регионе отремонтировано более 2000 км дорог. По программе «Инфраструктура для жизни» ведется работа по совершенствованию работы транспорта.

«Когда летом прошлого года жители перед нами поставили очень непростую проблему обновления парка, стало понятно, что ремонтом не обойдёшься, а нужно закупать. Причем закупать много новых единиц техники. Как вы знаете, это достаточно востребованная техника: очередь на их приобретение составляла 2-3 года, чтобы в принципе попасть в список. Но Трансмашхолдингявляется стратегическим партнёром Самарской области: много закупает продукции для изготовления этих вагонов здесь, в Самаре. Поэтому пришли к пониманию, компания нас поддержала, и мы закупили всего 74 единицы», — подчеркнул глава региона.

«Наша компания развивает все компетенции в области городского, пригородного и межрегионального транспорта. Мы готовы обеспечить поставку техники, в которой нуждается регион, и сделать это вовремя, — отметил К. Липа. — Наша компания способна предложить полностью импортозамещенную продукцию. Это не только трамваи, которые вы сегодня видите, но также вагоны метро, электробусы, троллейбусы — то есть все виды транспорта, которые администрация, горожане и жители области будут воспринимать позитивно, мы будем обеспечивать».

На период гарантийного срока в Самаре организован Центр технического сопровождения, где специалисты ПК ТС смогут оперативно осуществлять ремонт трамвайных вагонов, если наступает гарантийный случай (для этого на территории депо организован гарантийный склад запчастей), а также помогут работникам депо максимально быстро адаптироваться к особенностям эксплуатации и обслуживанию новых современных трамваев.

Всего в течение 2025 и 2026 года в город прибудет 71 трамвай модели 71-911ЕМ «Львенок». В Самару также поступили три трамвая модели 71-931М «Витязь-М», которые в январе 2025 года начали перевозку пассажиров по самому протяженному и востребованному городскому маршруту № 22.

Самарская область, как крупный промышленный регион, является для ТМХ важным источником различных материалов и комплектующих, которые используются в производстве конечной продукции. Холдинг сотрудничает с более чем 200 предприятий, приобретает у них компоненты для пассажирских вагонов локомотивной тяги, поездов метро, локомотивов. В частности, для изготовления трамваев закупаются подшипники буксовыеи для сцепных устройств, краска для кузовов.

В 2023 году у предприятий из Самарской области было закуплено различной продукции на общую сумму 3,5 млрд руб., в 2024 году — на 4,4 млрд руб.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен