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Великоросс 06 декабря 2024, 18:31 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Чувашии открыли новый животноводческий корпус

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 © znamya-truda.ru

Агрофирма «Ольдеевская» начала заниматься молочным скотоводством еще в 2007 году. Благодаря многолетним усилиям по улучшению племенных качеств скота, сегодня степень голштинизации поголовья достигла 100%. Это означает, что ферма располагает высокопродуктивным скотом, способным давать в среднем 10 500 литров молока на одну фуражную голову ежегодно. Ежедневно около 240 коров обеспечивают производство 42,2-42,3 литра высококачественного молока каждая, причем с высокой жирностью (39-42%) и содержанием белка (34-35%).

Кормлению молочного стада в агрофирме уделяют особое внимание, начиная с технологически правильного выращивания кормовых культур на собственных полях. Новый корпус оснащен современным кормосмесительным оборудованием, что позволит существенно повысить эффективность производства и улучшить условия содержания животных.

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Источник: https://znamya-truda.ru/mainnews/ch...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

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