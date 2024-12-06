Буксир «Инженер Зингер» принят заказчиком

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«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписала акт технической приемки второго буксира проекта ТСК-395М «Инженер Зингер». Как отмечается в сообщении ГТЛК от 6 декабря, буксир построен на Череповецком судостроительном заводе (ЧСЗ) в рамках инвест-проекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ожидается, что в скором времени буксир будет передан в лизинг судоходной компании для работы в связке с баржами на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно, которые в перспективе могут быть задействованы в рамках МТК «Север-Юг», уточняют в лизинговой компании.

Всего ГТЛК законтрактовала на ЧСЗ строительство 5 буксиров проекта ТСК-395М в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России с использованием средств ФНБ. Первые два буксира поставлены в 2024 году, оставшиеся три планируется принять в 2025 году.

Буксиры-толкачи проекта ТСК-395М строятся по российскому проекту с использованием преимущественно отечественных комплектующих и предназначены для буксировки несамоходных судов и плавучих объектов. Судно оборудовано подъемной рубкой для улучшения видимости, исключения слепых зон при проводке длинных составов, добавляют в компании.

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