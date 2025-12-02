Подписан акт приёмки буксира-толкача «Василий Верещагин»
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписала акт приемки буксира «Василий Верещагин». Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе компании.
Буксир «Василий Верещагин» построен в Вологодской области на Череповецком судостроительном заводе (ЧСЗ) по проекту ТСК-395М.
Как отмечают в лизинговой компании, в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга и Минтранса России ГТЛК законтрактовала на ЧСЗ строительство серии из 5 буксиров проекта ТСК-395М для работы на маршрутах от Череповца до Астрахани.
Буксиры-толкачи ТСК-395М предназначены для буксировки несамоходных судов и плавучих объектов и строятся по отечественному проекту с высокой долей российских комплектующих, добавляют в ГТЛК.
Отметим, спуск на воду буксира «Василий Верещагин» состоялся в октябре 2025 года.
Буксир-толкач проекта ТСК-395М — справка
Класс судна РКО — О2,0 (лед 30)
Длина габаритная — 22,55 м
Ширина габаритная — 7,20 м
Высота борта на миделе — 2,845 м
Валовая вместимость — 143 р.т.
Суммарная мощность главных двигателей — 960 кВт
