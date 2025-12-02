MAX
Судостроение и судоходство

Подписан акт приёмки буксира-толкача «Василий Верещагин»

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписала акт приемки буксира «Василий Верещагин». Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе компании.

Буксир «Василий Верещагин» построен в Вологодской области на Череповецком судостроительном заводе (ЧСЗ) по проекту ТСК-395М.

Как отмечают в лизинговой компании, в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга и Минтранса России ГТЛК законтрактовала на ЧСЗ строительство серии из 5 буксиров проекта ТСК-395М для работы на маршрутах от Череповца до Астрахани.

Буксиры-толкачи ТСК-395М предназначены для буксировки несамоходных судов и плавучих объектов и строятся по отечественному проекту с высокой долей российских комплектующих, добавляют в ГТЛК.

Отметим, спуск на воду буксира «Василий Верещагин» состоялся в октябре 2025 года.

Буксир-толкач проекта ТСК-395М — справка

Класс судна РКО — О2,0 (лед 30)

Длина габаритная — 22,55 м

Ширина габаритная — 7,20 м

Высота борта на миделе — 2,845 м

Валовая вместимость — 143 р.т.

Суммарная мощность главных двигателей — 960 кВт

Источник: sudostroenie.info

