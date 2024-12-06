ТВЗ запустил новый участок по тепловой посадке муфты на ось подвагонной тележки

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Чтобы в тележечном цехе Тверского вагоностроительного завода появилась новая компетенция, проведена большая подготовительная работа: была закуплена и установлена электрическая печь, разработана и изготовлена механизированная оснастка.

Новая компетенция дала возможность ТВЗ оптимизировать производство. Теперь весь процесс — от изготовления оси до финального формирования колесной пары — сосредоточен в одном цехе, на одном участке.

Оснастку разработали конструкторы управления главного технолога, рассказал главный технолог ТВЗ Алексей Сигрийчук.

«Часть приспособлений и испытательного оборудования создали совместно с Тверским институтом вагоностроения. Тепловая посадка — новая компетенция для ТВЗ, поэтому работа над оснасткой шла методом проб и ошибок, но в итоге мы получили положительный результат, который подтвердили испытания».

В ходе технологического процесса звездочку нагревали, насаживали на ось и оставляли на 48 часов для остывания. После проверки качества (контроль размера и испытание на сдвиг) комиссия приняла решение о положительном результате типовых испытаний. В ноябре участок тепловой посадки муфты (звездочки) на ось подвагонной тележки запущен в промышленную эксплуатацию. В техпроцессе задействованы слесарь механосборочных работ и машинист крана с напольным управлением.

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