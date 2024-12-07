Новгородское предприятие «Арматурз» открыло новый цех механической обработки

Один из резидентов технопарка «Гагарин» — предприятие «Арматурз» открыло новый цех. Одновременно с этим был заложен следующий производственный комплекс.

Новое предприятие на территории технопарка «Гагарин» занимается производством запорной, предохранительной арматуры и другой специальной техники. При его создании была сделана ставка на высокотехнологичное производство, как ключевой фактор для создания конкурентоспособности предприятия. Новое производство предусматривает создание 70 рабочих мест. В коллективе немало и студентов, которые проходят здесь практику.

Компания «Арматурз» стала седьмым резидентом технопарка «Гагарин», который открылся в сентябре прошлого года по распоряжению правительства региона.

https://vk.com/...16840961_141267

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