В селении Гойты открыли новое образовательное учреждение

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В с. Гойты Урус-Мартановского муниципального района ЧР состоялось торжественное открытие МБОУ «СОШ Nº 7 с. Гойты им. Л-А. Т. Мальсагова» на 720 ученических мест.

Новая школа предполагает полное общее образование, охватывающее три ступени обучения, с 30 классами по 24 ученика каждый. Оборудованы два просторных спортивных зала, актовый зал, современная столовая, специализированные кабинеты и лаборатории.

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