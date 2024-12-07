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Великоросс 07 декабря 2024, 12:41 Детские сады и школы

В селении Гойты открыли новое образовательное учреждение

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 © chechnya.nia-kavkaz.ru

В с. Гойты Урус-Мартановского муниципального района ЧР состоялось торжественное открытие МБОУ «СОШ Nº 7 с. Гойты им. Л-А. Т. Мальсагова» на 720 ученических мест.

Новая школа предполагает полное общее образование, охватывающее три ступени обучения, с 30 классами по 24 ученика каждый. Оборудованы два просторных спортивных зала, актовый зал, современная столовая, специализированные кабинеты и лаборатории.

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Источник: https://nia-kavkaz.ru/news/society/...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

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