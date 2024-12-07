В селении Гойты открыли новое образовательное учреждение

Великоросс 07 декабря 2024, 12:41 Детские сады и школы
В селении Гойты открыли новое образовательное учреждениеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В с. Гойты Урус-Мартановского муниципального района ЧР состоялось торжественное открытие МБОУ «СОШ Nº 7 с. Гойты им. Л-А. Т. Мальсагова» на 720 ученических мест.
Новая школа предполагает полное общее образование, охватывающее три ступени обучения, с 30 классами по 24 ученика каждый. Оборудованы два просторных спортивных зала, актовый зал, современная столовая, специализированные кабинеты и лаборатории.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Великоросс