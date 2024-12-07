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В Якутии после реконструкции открыли участок «Заячья Петля» федеральной трассы Р-504 «Колыма». Речь идет об одном из самых сложных и аварийно-опасных участков автомобильной дороги Якутск — Магадан км 662 — км 692. Масштабные работы на отрезке протяженностью 28,3 км велись с 2020-го года, в них были задействованы более 250 специалистов.

Этот участок, известный среди местных жителей как «Заячья Петля», долгое время представлял значительную опасность для водителей из-за сложного рельефа.

Благодаря реконструкции проезжую часть автодороги довели до четвертой технической категории с щебеночно-песчаным видом покрытия. Для устройства насыпи и ликвидации опасного серпантина отсыпали более 1,5 млн кубометров грунта. А для безопасности дорожного движения и улучшения видимости водителей спрямили углы поворота трассы.

В рамках реализации данного проекта были также построены три новых моста через р. Сеторым (длиной 96,7 м), р. Долгочан (72,6 м) и через р. Некуляк (48,5 м). Ранее движение транзитного транспорта в этом месте осуществлялось вброд, а в период паводка и вовсе — останавливалось.

Также специалисты устроили 76 искусственных сооружений. Кроме того, провели работы по комплексному обустройству трассы: для водителей устроили две площадки отдыха, установили свыше 42 км барьерного ограждения, новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

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