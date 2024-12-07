Начаты поставки новых российских индустриальных преобразователей протоколов на процессорах Байкал

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Предприятие БПО «Прогресс» (Уфа) разработало и наладило производство отечественных индустриальных преобразователей протоколов на базе процессора «Байкал-Т1». Новинка заменяет иностранные аналоги, предназначена для предприятий топливно-энергетического комплекса и обеспечивает взаимодействие оборудования, работающего с разными типами коммуникационных протоколов — Modbus RTU и ModbusTCP, — в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Новые российские индустриальные преобразователи протоколов рассчитаны на службу в течение до 20 лет и могут работать при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 градусов по Цельсию и влажности воздуха в диапазоне 5%-95%. Устройство интегрирует в единую сеть датчики, программируемые контроллеры, системы автоматизации и другое оборудование, совместимое с самым распространенным промышленным протоколом обмена данных Modbus. Также разработчик сообщает, что изделие имеет интерфейс RS-485, обеспечивающий передачу данных небольшого объема между устройствами на расстояния до 1200 метров с использованием витой пары.

Новинка легко заменяет иностранные аналоги, сохраняя функциональность существующей системы. Производство перобразователей протоколов планируется наращивать, так как спрос на такое оборудование в России растет.

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