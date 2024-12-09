«Дорогобуж» запустил новый узел отгрузки фасованных удобрений

В ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон») введена в эксплуатацию девятая установка отгрузки фасованной продукции NPK-удобрений. С пуском нового узла мощность отгрузки сложных комплексных удобрений в полипропиленовых биг-бегах увеличилась с 2400 до 3000 тонн в сутки.

Мощность новой установки способна удовлетворить дальнейший рост производства NPK-удобрений в соответствии с программой перспективного развития цеха нитроаммофоски.

Реализация проекта позволила разделить потоки автомобильного и железнодорожного транспорта. Погрузку полувагонов и автотранспорта теперь можно производить одновременно.

«На установке применена новая система дозирования: вместо поворотных заслонок применены ковшовые дозаторы, которые разработал „Акрон-Инжиниринг“ совместно со специалистами цеха отгрузки минеральных удобрений ПАО „Дорогобуж“. Сами детали были изготовлены на базе ремонтно-механического производства предприятия, — рассказал главный инженер ПАО „Дорогобуж“ Павел Симаков. — Если при использовании поворотных заслонок доза в одну тонну формируется в среднем 25 секунд, то при помощи ковшовых дозаторов — за 11-12 секунд. Более того, использование ковшовых дозаторов увеличило точность формирования дозы, что немаловажно для потребителей агрохимической продукции».

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