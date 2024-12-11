Новый транспортно-пересадочный узел открыли на ДВЖД в Хабаровском крае

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В Комсомольске открылся новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Теперь пассажиры поездов смогут легко пересаживаться на автобусы пригородного и междугороднего сообщения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Железнодорожники сотрудничают с региональными властями для развития пассажирской инфраструктуры. Сегодня в крае запускают первый транспортно-пересадочный узел, который обязательно оценят как жители, так и гости города. На маршруте между Хабаровском и Комсомольском появились 34 новых вагона, а вокзальные комплексы в Ванино и Новом Ургале проходят модернизацию.

В 2023 году на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве ТПУ в Комсомольске. На территории вокзала появились три посадочных павильона, отдельный выход к остановкам и площадка для транспорта.

На вокзале работает касса для покупки билетов на автобусы, которые будут совершать не меньше 26 рейсов в день, в том числе к озеру Амут и горнолыжному комплексу «Холдоми». Пассажиров будут оповещать о рейсах через громкую связь.

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