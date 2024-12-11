В Сортавальском округе Карелии запустили цех по переработке рыбы

© stolicaonego.ru

Рыбоперерабатывающий цех «Парола» поступил к работе в Сортавальском округе.

Цех построили по инвестиционному проекту на острове Риеккалансаари урочища Парола. Его мощность составляет свыше одной тысячи тонн сырья в год. Стоимость проекта составила более 300 млн рублей.

Первую очередь цеха ввели в эксплуатацию в сентябре 2024 года. На предприятии изготавливают продукцию под брендом «Республика Форелия». Ассортимент представлен потрошеной и соленой рыбой, а также рыбой горячего и холодного копчения, соленой икрой.

На производстве установлен единственной в Карелии автоматический упаковщик икры форели. Продукцию реализуют в Петрозаводске, оптовые поставки осуществляют в Казань, Москву, Курск и Белгород.

© stolicaonego.ru

© sun9-28.userapi.com

© sun9-41.userapi.com

© sun1-55.userapi.com

© sun9-3.userapi.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈