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Великоросс 11 декабря 2024, 19:43 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Сортавальском округе Карелии запустили цех по переработке рыбы

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 © stolicaonego.ru

Рыбоперерабатывающий цех «Парола» поступил к работе в Сортавальском округе.

Цех построили по инвестиционному проекту на острове Риеккалансаари урочища Парола. Его мощность составляет свыше одной тысячи тонн сырья в год. Стоимость проекта составила более 300 млн рублей.

Первую очередь цеха ввели в эксплуатацию в сентябре 2024 года. На предприятии изготавливают продукцию под брендом «Республика Форелия». Ассортимент представлен потрошеной и соленой рыбой, а также рыбой горячего и холодного копчения, соленой икрой.

На производстве установлен единственной в Карелии автоматический упаковщик икры форели. Продукцию реализуют в Петрозаводске, оптовые поставки осуществляют в Казань, Москву, Курск и Белгород.

 © stolicaonego.ru

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Источник: https://stolicaonego.ru/news/sovrem...by-zapustili-v-sortavalskom-okruge/

Карелия
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