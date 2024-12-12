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ООО «СИНАРА — Городские Машины» открыла в Челябинске первый обособленный сервисный центр. В будущем компания планирует создать подобные пункты технического обслуживания в большинстве регионов присутствия троллейбусов «СИНАРА-6254″.

"ПТО „Калининский“ призван улучшить сервис для производимых нами троллейбусов. Теперь мы более оперативно реагируем на гарантийные случаи и проводим работы обособлено, без задействования мощностей троллейбусного депо и влияния на процессы эксплуатанта. Тем самым повышаем коэффициент технической готовности троллейбусов и сводим к минимуму простои подвижного состава. Сегодня комплекс служит для гарантийного сервиса и коммерческого ремонта, однако может обеспечить плановый регламентный сервис. Не исключено, что в новом году площадка станет дополнительной обсуживающей мощностью для проекта „Челябинский троллейбус“», — прокомментировал Максим Румянцев, директор по развитию сервиса «СИНАРА — Городские Машины».

В будущем сервисный центр будет задействован в интересах всей эксплуатационной сети «СИНАРА — Городские Машины». В первую очередь речь идет о городах «Уральской группировки»: Челябинск, Миасс, Екатеринбург. Туда троллейбусы собственного производства компания поставила в 2024 году.

ПТО «Калининский» назван по имени района расположения. Он находится на конечной станции троллейбусов — пересечение улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Основные задачи — гарантийное сопровождение и коммерческий ремонт троллейбусов на маршрутах. В будущем здесь появится склад наиболее расходных запчастей для аварийного ремонта и страховочный фонд для гарантийного.

Сервисный центр представляет собой отапливаемый ангар с необходимым оборудованием. Здесь расположены четыре постановочных места, три — оборудованы смотровыми канавами. Площадь здания позволяет сервисной бригаде ремонтировать до четырех машин одновременно. Доступ в ПТО «Калининский» возможен как для троллейбусов с автономным ходом, так и без него: ангар оборудован контактной сетью, подъемниками и другими технологическими устройствами.

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