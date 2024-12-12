В Якутии открыта новая школа на 360 мест

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В Жатае завершилось строительство новой школы, рассчитанной на 360 мест.

Площадь трехэтажного здания превышает пять тысяч квадратных метров. В школе предусмотрены не только учебные классы, но и специализированные кабинеты медицинской и психологической помощи для детей. Также здесь есть игровые комнаты для продленного дня, мастерские, зоны отдыха, актовый зал с эстрадой, спортивные залы и столовая.

Строительство этого образовательного учреждения велось в 2022 года.

Как отметили в Госстройжилнадзоре Якутии, новая школа станет одним из ключевых объектов социальной инфраструктуры вблизи Жатайской судоверфи, что значительно улучшит условия для обучения и развития детей в этом районе

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