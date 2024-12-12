В Татарстане открыли три новых дорожных объекта

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В республике 12 декабря открыли три дорожных объекта. В Казани закончили реконструкцию Горьковского шоссе, в «Большом Зеленодольске» построили 4-полосную дорогу, в Верхнеуслонском районе реконструировали отрезок трассы М7.

На реконструкцию Горьковского шоссе направлено 27,1 млрд рублей.

Работы на Горьковском шоссе начались в 2022-м, протяженность участка составила 11,3 км. От улицы Музыкальная до трассы М7 убрали светофоры и наземные переходы, из-за которых возникали заторы. Построено 5 надземных переходов с лифтами, реконструирован один и построены 3 подземных пешеходных перехода.

Шоссе расширили до шести полос от торгового центра «Факел» до комплекса «Олимпиец», расширили также улицу Нурихана Фаттаха до четырех полос.

Пропускная способность дороги увеличилась в 1,5-2 раза — до 10,8 тыс. машин в час.

В Зеленодольском районе дорога построена от трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М7 «Волга» до границы Казани. В Верхнеуслонском районе расширили с двух до четырех полос движения, построили развязку по типу клеверного листа. Расширили проезжую часть мостов через реки Прорва и Сулица, построили надземный переход возле села Татарское Бурнашево.

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