На Кубу привезли первые УАЗ «Патриот»

© motor.ru

Первая партия УАЗ «Патриот» добралась до Кубы. На остров доставили партию машин для администраций местных провинций, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Ульяновского автозавода. Всего в партии 16 внедорожников в одинаковой комплектации и в одном цвете кузова. Для тропического климата Кубы их специально доработали.

УАЗ поделился фотографией процесса разгрузки, которая проходила в порту Мариэль в районе Гаваны. «Патриоты», предназначенные для кубинцев, получили силиконовые шланги и специальные масла, а также медные радиатора и особые термостаты.

Внедорожники будут помогать в восстановлении инфраструктуры острова после прошедших недавно ураганов.

УАЗ продолжит поставлять машины на Кубу и в следующем году. Будут ли это только «Патриоты», пока неясно. В прошлом году сообщалось, что УАЗ договорился о местной сборке внедоржников: планировалось запустить крупноузловое производство в Республике. В первую очередь кубинцев интересовали УАЗ «Профи» и скорая помощь на базе «Буханки».

В обозримом будущем на Кубе должна появиться еще одна российская марка — «Москвич». Партию из 50 кроссоверов «Москвич 3» планируется отправить для работы в такси в Гаване и Варадеро, предварительно переведя интерфейс на испанский язык.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈