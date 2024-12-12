© vk.com

Комбинированная дорожная машина КДМ 100 Г создана для уборки улиц, дворов, парковок и проселочных дорог. Компактная и маневренная: она идеально подходит для мест, где крупные машины не справляются.

Шасси «Газон NEXT» сочетает надежность, мощь, комфорт и проходимость. Полная масса машины — 8,7 тонны, грузоподъемность — до 5 тонн, двигатель — 170-сильный ЯМЗ-534. Эргономичная кабина с шумоизоляцией, климат-контролем и удобными сиденьями позволяет работать без усталости.

КДМ 100 Г адаптирована к любым сезонам. Зимой используются:

— распределитель реагентов;

— снежный отвал;

— подметальная щетка.

Летом машина оснащается:

— поливомоечной рейкой;

— водяным баком;

— универсальной межосевой щеткой.

Управлять оборудованием удобно благодаря системе «Бузина» и джойстику, который позволяет переключаться между функциями, не отвлекаясь от дороги.

КДМ 100 Г отличается надежностью: бункер с защитой от коррозии, прочные узлы и высокая ремонтопригодность обеспечивают срок службы до 7 лет.

«Газон NEXT» универсален и может быть фургоном, автоцистерной или эвакуатором. Отличный вариант под любые условия!

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈