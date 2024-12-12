стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 12 декабря 2024, 18:15 Транспорт, спецтехника и логистика

КДМ 100 Г на базе «Газон NEXT» — новинка, созданная совместно с ГК «СТТ».

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © vk.com

Комбинированная дорожная машина КДМ 100 Г создана для уборки улиц, дворов, парковок и проселочных дорог. Компактная и маневренная: она идеально подходит для мест, где крупные машины не справляются.

Шасси «Газон NEXT» сочетает надежность, мощь, комфорт и проходимость. Полная масса машины — 8,7 тонны, грузоподъемность — до 5 тонн, двигатель — 170-сильный ЯМЗ-534. Эргономичная кабина с шумоизоляцией, климат-контролем и удобными сиденьями позволяет работать без усталости.

КДМ 100 Г адаптирована к любым сезонам. Зимой используются:

— распределитель реагентов;

— снежный отвал;

— подметальная щетка.

Летом машина оснащается:

— поливомоечной рейкой;

— водяным баком;

— универсальной межосевой щеткой.

Управлять оборудованием удобно благодаря системе «Бузина» и джойстику, который позволяет переключаться между функциями, не отвлекаясь от дороги.

КДМ 100 Г отличается надежностью: бункер с защитой от коррозии, прочные узлы и высокая ремонтопригодность обеспечивают срок службы до 7 лет.

«Газон NEXT» универсален и может быть фургоном, автоцистерной или эвакуатором. Отличный вариант под любые условия!

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://vk.com/gap_automobiles

Нижний Новгород, ГАЗ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,