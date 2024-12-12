КДМ 100 Г на базе «Газон NEXT» — новинка, созданная совместно с ГК «СТТ».Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Комбинированная дорожная машина КДМ 100 Г создана для уборки улиц, дворов, парковок и проселочных дорог. Компактная и маневренная: она идеально подходит для мест, где крупные машины не справляются.
Шасси «Газон NEXT» сочетает надежность, мощь, комфорт и проходимость. Полная масса машины — 8,7 тонны, грузоподъемность — до 5 тонн, двигатель — 170-сильный ЯМЗ-534. Эргономичная кабина с шумоизоляцией, климат-контролем и удобными сиденьями позволяет работать без усталости.
КДМ 100 Г адаптирована к любым сезонам. Зимой используются:
— распределитель реагентов;
— снежный отвал;
— подметальная щетка.
Летом машина оснащается:
— поливомоечной рейкой;
— водяным баком;
— универсальной межосевой щеткой.
Управлять оборудованием удобно благодаря системе «Бузина» и джойстику, который позволяет переключаться между функциями, не отвлекаясь от дороги.
КДМ 100 Г отличается надежностью: бункер с защитой от коррозии, прочные узлы и высокая ремонтопригодность обеспечивают срок службы до 7 лет.
«Газон NEXT» универсален и может быть фургоном, автоцистерной или эвакуатором. Отличный вариант под любые условия!
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