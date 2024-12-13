В Якутском селе Мяндиги Амгинского улуса открыли новый спортивный зал

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Объект возведён в рамках реализации программы «50 спортивных залов в школах ДФО» совместно с проектом «Киокусинкай в школу». Первую сваю долгожданного объекта установили этим летом. Стоимость объекта составила около 54 млн.рублей.

Отметим, что проект «Киокусинкай в школу» и программа «50 спортивных залов в школах ДФО» реализуются с 2023 года. А инициатором является трехкратный чемпион мира по карате киокусинкай Хаид Мантаев. Проект направлен на улучшение условий для занятий спортом у детей, увеличение уровня физической активности населения.

«По программе „50 спортивных залов в школах ДФО“ на территории Якутии за этот год мы открыли уже 4 спортивный зал. Особенность программы в том, что мы строим спортзалы в школах, где не было и нет своего спортивного сооружения, также самое главное — это желание самих жителей. Думаю, сегодня для жителей села Мяндиги историческое событие, потому что уже долгое время не было подходящего спортивного зала, где подрастающее поколение могли заниматься спортом. До конца декабря мы еще должны открыть два спортзала — это в Якутске и Таттинском районе», — отметил инициатор программы и проекта Хаид Мантаев.

Кроме того, во время торжественной части воспитанники школы г. Нерюнгри и г. Якутска выступили с показательными приемами по карате киокусинкай. В завершении мероприятия для школьников улуса прошел мастер-класс от Хаида Мамаева, где их обучили некоторым приемам.

С момента реализации программы «50 спортивных залов в школах ДФО» на территории Якутии построено уже шесть новых спортзалов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию — школы № 10 и 20 Якутска, а также городе Алдан и сегодня в селе Мяндиги. В ближайшее время планируется введение в эксплуатацию спортивных залов в Якутском городском лицее и школе № 2 в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса.

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