В Мирном открыли новый спортзал Политехнического лицея
В Мирном состоялось открытие нового спортивного зала Политехнического лицея. Площадь объекта превышает две тысячи квадратных метров. Политехнический лицей известен сильной инженерной подготовкой: здесь работают АЛРОСА-классы, ученики успешно выступают на научных конференциях, российских и международных конкурсах, показывают хорошие результаты и в спорте.
С 2023 года в Якутии введено уже восемь пришкольных спортивных залов.
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