стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 1238
artal Спортивные объекты

В Мирном открыли новый спортзал Политехнического лицея

Дополнительная спортивная инфраструктура при лицее даёт школьникам больше места для тренировок наряду с инженерными и научными занятиями.

В Мирном состоялось открытие нового спортивного зала Политехнического лицея. Площадь объекта превышает две тысячи квадратных метров. Политехнический лицей известен сильной инженерной подготовкой: здесь работают АЛРОСА-классы, ученики успешно выступают на научных конференциях, российских и международных конкурсах, показывают хорошие результаты и в спорте.

С 2023 года в Якутии введено уже восемь пришкольных спортивных залов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: ysia.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара vlTepes17.09.26 09:49:33

    А что это политехнический лицей АЛРОСА из Сунтара в Мирный перенесла? Или это филиал?

    #1321368