В Мирном открыли новый спортзал Политехнического лицея

Дополнительная спортивная инфраструктура при лицее даёт школьникам больше места для тренировок наряду с инженерными и научными занятиями.

В Мирном состоялось открытие нового спортивного зала Политехнического лицея. Площадь объекта превышает две тысячи квадратных метров. Политехнический лицей известен сильной инженерной подготовкой: здесь работают АЛРОСА-классы, ученики успешно выступают на научных конференциях, российских и международных конкурсах, показывают хорошие результаты и в спорте.

С 2023 года в Якутии введено уже восемь пришкольных спортивных залов.