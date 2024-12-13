Во Владимире открыли Центр компетенций сварочных технологий

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Десятый учебно-производственный комплекс открылся во Владимирской области. Он будет работать во Владимирском технологическом колледже.

Центр компетенций сварочных технологий будет обучать студентов изготовлению изделий с применением различных видов сварки:

Производство малых архитектурных форм; Производство мебели лофт; Производство сборных металлических конструкций.

Для студентов УПК станет первым рабочим местом, где они будут выполнять подряды для местных предприятий и индивидуальные заказы, а школьники смогут получить первую профессию. Взрослые профессионалы смогут здесь повысить квалификацию или освоить новые компетенции. Также будет специальная программа обучения и переквалификации бойцов СВО.

Ранее на базе Владимирского технологического колледжа открылся производственный комплекс «Бьюти-коворкинг». Он оказывает различные парикмахерские и маникюрные услуги, а также по визажу и стилю. Для студентов колледжей разработали короткие образовательные программы профессиональной подготовки.

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