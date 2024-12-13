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Innokentij90 13 декабря 2024, 16:56 Образование

Во Владимире открыли Центр компетенций сварочных технологий

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 © vladday.ru

Десятый учебно-производственный комплекс открылся во Владимирской области. Он будет работать во Владимирском технологическом колледже.

Центр компетенций сварочных технологий будет обучать студентов изготовлению изделий с применением различных видов сварки:

  1. Производство малых архитектурных форм;
  2. Производство мебели лофт;
  3. Производство сборных металлических конструкций.

Для студентов УПК станет первым рабочим местом, где они будут выполнять подряды для местных предприятий и индивидуальные заказы, а школьники смогут получить первую профессию. Взрослые профессионалы смогут здесь повысить квалификацию или освоить новые компетенции. Также будет специальная программа обучения и переквалификации бойцов СВО.

Ранее на базе Владимирского технологического колледжа открылся производственный комплекс «Бьюти-коворкинг». Он оказывает различные парикмахерские и маникюрные услуги, а также по визажу и стилю. Для студентов колледжей разработали короткие образовательные программы профессиональной подготовки.

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Источник: https://vladday.ru/news/2024/12/11/...dstvennyj-kompleks-dlya-svarshikov/

учебно-производственный комплекс, Владимирская область, сварка
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