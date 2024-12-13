ГТЛК поставила свыше 70 автобусов по ФНБ-проекту за неделю

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На этой неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️35 автобусов VOLGABUS 6271G2 для Пермского края

✔️14 автобусов ЛиАЗ-621365 для Санкт-Петербурга

✔️13 автобусов VOLGABUS 4298G4 для Челябинской области

✔️10 автобусов ЛиАЗ 529265-03 для Красноярского края

✔️1 автобус КАВЗ 4270-С2 для Курганской области

Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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