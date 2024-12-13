ГТЛК поставила свыше 70 автобусов по ФНБ-проекту за неделю

ГТЛК поставила свыше 70 автобусов по ФНБ-проекту за неделюСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На этой неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
За 5 дней ГТЛК поставила:
✔️35 автобусов VOLGABUS 6271G2 для Пермского края
✔️14 автобусов ЛиАЗ-621365 для Санкт-Петербурга
✔️13 автобусов VOLGABUS 4298G4 для Челябинской области
✔️10 автобусов ЛиАЗ 529265-03 для Красноярского края
✔️1 автобус КАВЗ 4270-С2 для Курганской области
Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
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