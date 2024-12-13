ОСК завершила ходовые испытания атомного ледокола «Якутия»

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Универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия», построенный на Балтийском заводе ОСК, успешно завершил заводские ходовые испытания.

В ходе испытаний специалисты завода совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентов проверили скоростные и маневренные характеристики судна, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации. Также были протестированы паротурбинная установка, системы электродвижения, валопроводы и палубные механизмы, включая якорное и рулевое устройства.

После испытаний «Якутия» пришвартована у причала Балтийского завода на Неве. В ближайшее время специалисты завершат настройку систем судна, готовя его к передаче заказчику.

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