В Воронежской области открылся кондитерский цех производства козинаков

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Модернизированный цех по производству кондитерских изделий ООО «Агро-Спутник» открылся в Богучарском районе.

Объем инвестиций в новое производство составил около 300 млн рублей: закуплены жарочные печи и фасовочные аппараты, установлены новые линии раскатки. Кондитерский цех позволил создать 50 новых рабочих мест.

Компания «Агро-Спутник» занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке снеков. Новый цех ориентирован на производство козинаков. Теперь объем производства этого вида кондитерских изделий возрастет более чем вдвое — со 150 до 350 тонн в месяц.

Предполагается, что в ближайшее время на новых мощностях также будет налажено производство халвы.

«Агро-Спутник» является основным налогоплательщикоом и градообразующим предприятием, на котором трудится около 600 человек.

Один из кондитерских цехов компании был открыт в Богучаре в конце 2022 года. Примечательно, что проект был реализован в короткие сроки: всего за 90 дней было обустроено современное производственное помещение, закуплено и установлено новое оборудование, больше 30 человек получили стабильную работу.

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